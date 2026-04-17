In Cina, un’azienda della Guangdong Company, parte della China Southern Power Grid, ha iniziato a impiegare robot umanoidi per la manutenzione della rete elettrica. Questi robot vengono utilizzati per controllare e riparare i sistemi di distribuzione dell’energia. L’uso di queste macchine rappresenta un tentativo di automatizzare alcune operazioni tradizionalmente svolte da tecnici umani. La sperimentazione riguarda specificamente attività di routine e ispezioni nelle infrastrutture elettriche.

Un’azienda cinese la Guangdong Company della China Southern Power Gri sta utilizzando i robot umanoidi nella manutenzione della rete elettrica. In un laboratorio i robot stanno imparando imitando i giovani ingegneri. Aprono e chiudono le scatole di comando, accendono e spengono le apparecchiature e controllano la presenza di dispersioni elettriche utilizzando aste isolanti. Un giorno, dovrebbero operare in prima linea nella gestione della rete elettrica. Definiti “dipendenti digitali”, robot umanoidi, droni e robot quadrupedi sono stati impiegati per lavorare al fianco degli ingegneri umani, svolgendo compiti di manutenzione e ispezione di base sul campo.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cina, robot umanoidi impiegati in un'azienda per la manutenzione della rete elettrica

In Cina numerosi robot umanoidi si sono esibiti con artisti e danzatori al gala del Capodanno lunare

Notizie correlate

Leggi anche: Robot umanoidi: la sfida italiana a Elon Musk e ai giganti della Cina

Leggi anche: Gli agilissimi robot umanoidi dello show del Capodanno lunare che dicono tanto sul futuro della Cina

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Centinaia di robot umanoidi imparano il mestiere nelle fabbriche; L’era degli Umanoidi; La disfatta di Optimus? Perché la Cina sta umiliando Tesla nella corsa ai robot umanoidi; Robot umanoidi, la nuova frontiera dell'IA: dalle faccende domestiche alle coreografie pop.

Cina, robot umanoidi impiegati in un'azienda per la manutenzione della rete elettrica(LaPresse) Un'azienda cinese la Guangdong Company della China Southern Power Gri sta utilizzando i robot umanoidi nella manutenzione della ... stream24.ilsole24ore.com

La disfatta di Optimus? Perché la Cina sta umiliando Tesla nella corsa ai robot umanoidiUnitree batte Tesla 30 a 1 nelle consegne 2025. Il robot cinese costa meno di 6.000 dollari contro i 20.000 di Musk. it.benzinga.com

La tecnologia Huawei dell’Avatar 1.1 in Cina: guida autonoma e musica italiana facebook

«Cercare un appuntamento è come selezionare un curriculum»: così in Cina si cerca lavoro sulle app di incontri (e viceversa) x.com