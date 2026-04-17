Cina robot umanoidi impiegati in un' azienda per la manutenzione della rete elettrica

Da lapresse.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Cina, un’azienda della Guangdong Company, parte della China Southern Power Grid, ha iniziato a impiegare robot umanoidi per la manutenzione della rete elettrica. Questi robot vengono utilizzati per controllare e riparare i sistemi di distribuzione dell’energia. L’uso di queste macchine rappresenta un tentativo di automatizzare alcune operazioni tradizionalmente svolte da tecnici umani. La sperimentazione riguarda specificamente attività di routine e ispezioni nelle infrastrutture elettriche.

Un’azienda cinese la Guangdong Company della China Southern Power Gri sta utilizzando i robot umanoidi nella manutenzione della rete elettrica. In un laboratorio i robot stanno imparando imitando i giovani ingegneri. Aprono e chiudono le scatole di comando, accendono e spengono le apparecchiature e controllano la presenza di dispersioni elettriche utilizzando aste isolanti. Un giorno, dovrebbero operare in prima linea nella gestione della rete elettrica. Definiti “dipendenti digitali”, robot umanoidi, droni e robot quadrupedi sono stati impiegati per lavorare al fianco degli ingegneri umani, svolgendo compiti di manutenzione e ispezione di base sul campo.🔗 Leggi su Lapresse.it

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