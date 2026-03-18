Neve al Corno alle Scale: il video mostra le cime degli Appennini imbiancate, con la neve che è tornata a coprire le vette dall'Emilia alla Romagna come previsto dalle previsioni meteo. Un'immagine che testimonia il ritorno delle nevicate in questa zona.

Come da previsioni, la neve è tornata a imbiancare le cime degli Appennini, dall'Emilia alla Romagna. Qui siamo al Corno alle Scale. Fabrizio Degli Esposti via Emilia Romagna meteo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Neve al Corno alle Scale: il video

Articoli correlati

Corno alle Scale, incidente nella neve: il video dei soccorsiAlcune persone stavano effettuando un corso Cai e sono precipitate scivolando in un canale di ghiaccio.

De Pascale al Corno alle Scale: "Ecco la strategia turistica". Il videoIl governatore: "Qui la dimensione del bianco, della neve e dello sci è parte significativa e fondamentale del nostro presente e del nostro futuro" .

Corno alle Scale | Appennino Tosco Emiliano

Tutto quello che riguarda Neve al Corno alle Scale il video

Temi più discussi: Meteo e Neve: previsioni per i prossimi giorni; Oltre 600 Cuccioli pronti a confrontarsi al Criterium. Quest’anno tocca a Corno alle Scale; Criterium Nazionale Cuccioli al Corno alle Scale dal 19 al 22 marzo; Sci Alpino | Qualificazione Criterium Nazionale | Cuccioli | Femminile – Maschile: gli atleti qualificati (news in aggiornamento).

Meteo Corno Alle Scale - Previsioni a lungo termineMeteo Corno alle Scale - Previsioni a lungo termine, previsioni del tempo per Corno alle Scale, temperature, precipitazioni, venti, irraggiamento solare, inquinamento dell'aria. ? Controlla ora la tua ... ilmeteo.it

E’ arrivata la prima neve. Al Corno si scia dal 6 dicembreBOLOGNA – È stato un risveglio in bianco quello di ieri, in Appennino ma non solo, per la prima nevicata della stagione. Accumuli importanti, soprattutto in Romagna, ma anche sulla montagna bolognese, ... bologna.repubblica.it

Alagna Valsesia in Piemonte domenica con le auto sommerse da un metro di neve fresca, che paesaggio invernale meraviglioso.. #montagna #alpi #neve #alagnavalsesia #piemonte #inverno - facebook.com facebook

Allerta Meteo, irrompe la BORA: neve in collina da Nord a Sud!! Nuova irruzione polare a fine mese!! Tutte le MAPPE e i DETTAGLI x.com