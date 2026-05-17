Giulio Pellizzari in crisi a Corno alle Scale | già sui Muri fermani c’erano state delle avvisaglie

Da oasport.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la prima tappa del Giro d’Italia 2026, il ciclista ha mostrato difficoltà sulle salite di Blockhaus e Corno alle Scale, segnate da due arrivi in salita. Già nelle fasi iniziali, si erano notate alcune avvisaglie di una prestazione sotto tono, e in queste salite ha evidenziato una certa crisi. Nonostante non sia stato eliminato, il suo andamento ha suggerito una fase di difficoltà durante questa prima parte della competizione.

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Blockhaus e Corno alle Scale: primi due arrivi in salita ed un Giulio Pellizzari magari non bocciato, ma sicuramente rimandato in questa prima fase del Giro d’Italia 2026. Le aspettative per l’azzurro erano altissime, addirittura si sperava che il capitano della Red Bull – BORA – hansgrohe potesse provare a rivaleggiare con Jonas Vingegaard, e invece. Oggi è arrivata una giornata di grandissima difficoltà per il classe 2003. In coda al gruppo nell’approccio all’ascesa conclusiva, ha provato a reagire, ma è andato in crisi staccandosi praticamente subito. Alla fine il distacco non è stato neanche esagerato (1’28” dal vincitore di tappa, meno dagli altri rivali per il podio a parte Felix Gall), ma i segnali non sono positivi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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