Giulio Pellizzari in crisi a Corno alle Scale | già sui Muri fermani c’erano state delle avvisaglie
Durante la prima tappa del Giro d’Italia 2026, il ciclista ha mostrato difficoltà sulle salite di Blockhaus e Corno alle Scale, segnate da due arrivi in salita. Già nelle fasi iniziali, si erano notate alcune avvisaglie di una prestazione sotto tono, e in queste salite ha evidenziato una certa crisi. Nonostante non sia stato eliminato, il suo andamento ha suggerito una fase di difficoltà durante questa prima parte della competizione.
Blockhaus e Corno alle Scale: primi due arrivi in salita ed un Giulio Pellizzari magari non bocciato, ma sicuramente rimandato in questa prima fase del Giro d’Italia 2026. Le aspettative per l’azzurro erano altissime, addirittura si sperava che il capitano della Red Bull – BORA – hansgrohe potesse provare a rivaleggiare con Jonas Vingegaard, e invece. Oggi è arrivata una giornata di grandissima difficoltà per il classe 2003. In coda al gruppo nell’approccio all’ascesa conclusiva, ha provato a reagire, ma è andato in crisi staccandosi praticamente subito. Alla fine il distacco non è stato neanche esagerato (1’28” dal vincitore di tappa, meno dagli altri rivali per il podio a parte Felix Gall), ma i segnali non sono positivi. 🔗 Leggi su Oasport.it
Sullo stesso argomento
Giro d’Italia 2026, altra stoccata di Vingegaard a Corno alle Scale. Rivelazione Piganzoli, crisi PellizzariSi chiude la prima settimana del Giro d’Italia 2026 con l’arrivo in salita a Corno alle Scale.
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ciccone sogna l’impresa a Corno alle Scale! Pellizzari in crisiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 17.
Giulio Pellizzari ha provato a strafare sul Blockhaus al Giro 2026. È andato un po' in crisi, is è difeso. Con il Blockhaus non si scherza, Laurent Fignon la definì Montagna professoressa x.com
Radio1 Rai. . #GirodItalia La Corsa Rosa è entrata oggi nel vivo con la 7a tappa, la più lunga di questa edizione, terminata sul Blockhaus. Vince Vingegaard, mentre Giulio #Pellizzari, quarto, è il migliore degli italiani. L'intervista dell'inviato @Shalafi81 - Facebook facebook
Giro d’Italia 2026, altra stoccata di Vingegaard a Corno alle Scale. Rivelazione Piganzoli, crisi PellizzariSi chiude la prima settimana del Giro d'Italia 2026 con l'arrivo in salita a Corno alle Scale. Jonas Vingegaard si conferma il dominatore annunciato di ... oasport.it
Giro, Pellizzari in crisi a Corno alle Scale. Vingegaard vince davanti a Gall, Eulalio resisteIl marchigiano perde oltre un minuto e mezzo dal danese. In rosa rimane il portoghese della Bahrain. Ora riposo, martedì la crono ... msn.com