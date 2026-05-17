Giulio Pellizzari in crisi a Corno alle Scale | già sui Muri fermani c’erano state delle avvisaglie

Durante la prima tappa del Giro d’Italia 2026, il ciclista ha mostrato difficoltà sulle salite di Blockhaus e Corno alle Scale, segnate da due arrivi in salita. Già nelle fasi iniziali, si erano notate alcune avvisaglie di una prestazione sotto tono, e in queste salite ha evidenziato una certa crisi. Nonostante non sia stato eliminato, il suo andamento ha suggerito una fase di difficoltà durante questa prima parte della competizione.

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