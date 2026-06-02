I tifosi del Milan hanno organizzato una protesta contro la proprietà RedBird, annunciando anche un'azione negli Stati Uniti. La manifestazione di ieri è stata la seconda in pochi giorni, con i supporter che hanno criticato le decisioni della società e la gestione della squadra. La protesta si è svolta in modo pacifico e ha coinvolto un gruppo di sostenitori che ha espresso il proprio dissenso attraverso bandiere e striscioni. Non ci sono stati scontri o incidenti durante l'evento.

La tensione intorno a Casa Milan ha raggiunto il punto di rottura. La profonda epurazione societaria dello scorso 24 maggio – che ha visto i licenziamenti simultanei di Furlani, Moncada, Tare e Allegri – non ha placato la rabbia della tifoseria. Al contrario, la curva e il tifo organizzato hanno alzato il livello dello scontro, riversando nelle strade di Milano una contestazione durissima che punta direttamente al cuore della proprietà di RedBird. Nel corso del pomeriggio di ieri, le vie principali della città e le aree adiacenti ai luoghi simbolo del club sono state tappezzate di striscioni e scritte spray. Il bersaglio principale è il patron Gerry Cardinale, definito senza mezzi termini "bloodsucker" (sanguisuga) e invitato a tornare negli Stati Uniti ("Cardinale go home"). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Rivolta totale a Milano: i tifosi del Milan cancellano il mito di Ibrahimovi? e preparano il blitz negli USA

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Reazioni frustrate e deluse dei tifosi del Milan dopo AC MILAN 1-1 COMO | Serie A G24

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