Il Milan cambia filosofia blitz di Ibrahimovi? per Iraola | i dettagli del piano tattico per il dopo Allegri
Il Milan sta pianificando un cambio di filosofia di gioco, puntando su un approccio più offensivo. Sono stati avviati contatti con l’allenatore attualmente al Bournemouth, in uscita, per una possibile sostituzione dell’attuale tecnico. Zlatan Ibrahimovic avrebbe avuto un ruolo nel definire questa strategia, e sono in corso discussioni con i vertici societari. Gerry Cardinale è coinvolto nelle decisioni riguardanti il nuovo progetto tecnico. La scelta del nuovo allenatore si basa su un piano tattico che privilegia il fase offensiva.
La rivoluzione tecnica avviata da Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic al Milan segna l'addio definitivo alla filosofia del "prima non prenderle". Il licenziamento di Massimiliano Allegri, motivato dal mancato raggiungimento dell'obiettivo Champions League, risponde anche alla volontà della proprietà di adottare un modello di gioco marcatamente europeo, fondato su pressing alto, possesso palla e baricentro avanzato sulla scia di progetti tattici moderni come quello di Cesc Fàbregas al Como. In queste ore decisive, il Senior Advisor di RedBird sta valutando i profili internazionali più idonei. Il nome in forte ascesa nelle preferenze della dirigenza rossonera è quello di Andoni Iraola. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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