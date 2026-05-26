Il Milan cambia filosofia blitz di Ibrahimovi? per Iraola | i dettagli del piano tattico per il dopo Allegri

Notizia in breve

Il Milan sta pianificando un cambio di filosofia di gioco, puntando su un approccio più offensivo. Sono stati avviati contatti con l’allenatore attualmente al Bournemouth, in uscita, per una possibile sostituzione dell’attuale tecnico. Zlatan Ibrahimovic avrebbe avuto un ruolo nel definire questa strategia, e sono in corso discussioni con i vertici societari. Gerry Cardinale è coinvolto nelle decisioni riguardanti il nuovo progetto tecnico. La scelta del nuovo allenatore si basa su un piano tattico che privilegia il fase offensiva.