A partire dal 1° giugno 2026, entrerà in vigore una nuova procedura per il rimborso dei pedaggi autostradali. Questa misura riguarda i casi in cui si verificano blocchi del traffico o ritardi causati dai lavori in corso lungo le tratte autostradali. Il sistema prevede il riconoscimento di un rimborso automatico per gli utenti che si trovano nelle condizioni di disagio indicate. La norma si applica a tutte le tratte soggette a lavori o blocchi che influenzano la regolare circolazione.

Scatta dal 1° giugno 2026 il rimborso dei pedaggi autostradali in caso di blocchi del traffico o ritardi legati ai cantieri sulla rete. A ricordarlo è il Codacons, secondo cui «gli automobilisti potranno ottenere un ristoro direttamente dai gestori autostradali per i disservizi subiti durante gli spostamenti». Si dà così attuazione alla delibera 2025 dell'Autorità di regolazione dei trasporti (Art). Cantieri, quando scatta il diritto al rimborso In questa prima fase, avverte l'associazione dei consumatori, i ritardi da cantieri riguarderanno soltanto i disservizi su percorsi che insistono interamente su tratte gestite dal medesimo concessionario. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Rimborso pedaggi autostradali dal 1° giugno: come funziona in caso di blocchi del traffico o ritardi legati ai cantieri

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