Partito il cantiere sulla riviera nord gli abbonamenti per i parcheggi utilizzabili in tutta la città
Sono iniziati i lavori di rifacimento dell’asfalto sulla riviera nord, nel primo lotto di intervento che interessa l’area tra via Foscono e via Cadorna. Contestualmente, sono stati attivati gli abbonamenti per i parcheggi che si trovano in tutta la città, inclusi quelli a pagamento nella zona interessata. Questi abbonamenti consentono di utilizzare i parcheggi anche nelle aree limitrofe, facilitando l’accesso e la sosta ai cittadini che ne fanno richiesta.
Come annunciato sono partiti i lavori di rifacimento dell’asfalto sulla riviera nord. Parliamo del primo lotto di intervento, quello compreso tra via Foscono e via Cadorna dove insistono anche i parcheggi a pagamento per usufruire dei quali molti cittadini dispongono di apposito abbonamento. Per. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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