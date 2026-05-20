Partito il cantiere sulla riviera nord gli abbonamenti per i parcheggi utilizzabili in tutta la città

Da ilpescara.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono iniziati i lavori di rifacimento dell’asfalto sulla riviera nord, nel primo lotto di intervento che interessa l’area tra via Foscono e via Cadorna. Contestualmente, sono stati attivati gli abbonamenti per i parcheggi che si trovano in tutta la città, inclusi quelli a pagamento nella zona interessata. Questi abbonamenti consentono di utilizzare i parcheggi anche nelle aree limitrofe, facilitando l’accesso e la sosta ai cittadini che ne fanno richiesta.

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Come annunciato sono partiti i lavori di rifacimento dell’asfalto sulla riviera nord. Parliamo del primo lotto di intervento, quello compreso tra via Foscono e via Cadorna dove insistono anche i parcheggi a pagamento per usufruire dei quali molti cittadini dispongono di apposito abbonamento. Per. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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