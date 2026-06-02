ritrovato senza vita rino neroni

Rino Neroni, 74 anni, di Centobuchi, è stato trovato senza vita poco dopo la mezzanotte tra domenica e lunedì. La sua scomparsa era stata segnalata nella giornata di sabato. Le forze dell’ordine hanno recuperato il corpo nelle prime ore della mattinata. Non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze del ritrovamento o sulle cause della morte. La famiglia e i conoscenti erano in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Rino Neroni, il 74enne di Centobuchi di cui si erano perse le tracce nella giornata di sabato, è stato trovato poco dopo la mezzanotte fra domenica e lunedì, privo di vita. Il corpo dell’uomo è stato individuato dal drone dei vigili del fuoco, dotato di telecamera termica. Era riverso in un terreno incolto fra via Spiagge e via Trento, non molto distante dalla sua abitazione. Dopo aver fatto colazione alla pasticceria Cruciani, probabilmente Rino stava tornando verso la sua abitazione e non si esclude che volesse accorciare il percorso attraversando il campo. E’ solo un’ipotesi, ma la morte sembra risalire a quella fascia oraria mattutina di sabato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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