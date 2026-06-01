Angoscia a Monteprandone scomparso Rino Neroni | le ricerche in corso da sabato

Da ilrestodelcarlino.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Monteprandone, un uomo di 74 anni con problemi di Parkinson è scomparso sabato scorso. Le ricerche sono in corso da allora, coinvolgendo le forze dell'ordine e volontari. La famiglia ha segnalato la sparizione e ha fornito dettagli sulla sua ultima presenza. Le autorità stanno effettuando controlli nelle zone vicine e nelle aree pubbliche, mentre si attende di trovare eventuali indizi sulla sua ubicazione.

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Monteprandone (Ascoli), 1 giugno 2026 – Sono ore di profonda angoscia a Monteprandone per la sorte di Rino Neroni di 74 anni, pensionato con problemi di Parkinson, del quale si sono perse le tracce nella giornata di sabato. L’ultimo avvistamento risale a poco prima di mezzogiorno a Centobuchi. Rino camminava, appoggiandosi a un bastone, nelle vicinanze del semaforo di via Matteotti. Indossa un pantalone beige e una polo rossa ‘Lacoste’, cosi come rappresentato nella foto diffusa dalla protezione civile di Monteprandone per agevolare le ricerche alle quali collaborano i vigili del fuoco di Ascoli e del distaccamento di San Benedetto con... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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