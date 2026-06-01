Angoscia a Monteprandone scomparso Rino Neroni | le ricerche in corso da sabato

Notizia in breve

A Monteprandone, un uomo di 74 anni con problemi di Parkinson è scomparso sabato scorso. Le ricerche sono in corso da allora, coinvolgendo le forze dell'ordine e volontari. La famiglia ha segnalato la sparizione e ha fornito dettagli sulla sua ultima presenza. Le autorità stanno effettuando controlli nelle zone vicine e nelle aree pubbliche, mentre si attende di trovare eventuali indizi sulla sua ubicazione.