Scialpinista ritrovato senza vita

Nella mattinata di ieri, durante un volo di ricognizione, una pattuglia della polizia elvetica ha rinvenuto il corpo senza vita di uno scialpinista in una zona montuosa. La scoperta è avvenuta in un’area difficile da raggiungere, e al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle circostanze del decesso. La procura ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Il corpo è stato individuato nella mattinata di ieri durante un volo ricognitivo che stava effettuando la Polizia elvetica. Si trovava a oltre 3mila metri di quota sul versante italiano del Pizzo Tambò, la montagna che, staccandosi dalle Prealpi Luganesi verso Nord, ha termine in corrispondenza del Passo dello Spluga, determinando il confine tra l’Italia e la Svizzera. Il territorio comunale è quello di Madesimo. Si tratterebbe di uno scialpinista italiano del quale tuttavia a tarda serata non erano ancora state rese note le generalità, poiché non è stato affatto semplice raggiungerlo da parte dei soccorritori, tra i quali i militari del Sagf di Madesimo cui in casi come questo spettano gli atti di polizia giudiziaria.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scialpinista ritrovato senza vita Scomparso da diverse ore, tragico epilogo: ritrovato senza vitaTragico epilogo per le ricerche del giovane di meno di 30 anni che risultava scomparso dal pomeriggio di martedì. Ritrovato senza vita dai sommozzatori del 115 l'82enne scomparsoPietro Pivato, di Musile di Piave, era uscito con la bicicletta per andare a raccogliere le erbe di campo lungo l'argine del Piave oggi, sabato... 01/02/26 Doppia valanga in FVG, scialpinista trovato senza vita sotto un metro di neve