Imec nuove rotte da Trieste L’accelerazione necessaria secondo Tajani

Imec ha annunciato nuove rotte da Trieste, con l’obiettivo di accelerare le operazioni di trasporto e logistica. La decisione arriva in un momento di tensioni globali, in particolare dopo la chiusura dello Stretto di Hormuz. La situazione internazionale, con le ripercussioni sui mercati dell’energia, ha portato le autorità a riconsiderare le strategie di movimentazione marittima nella regione.

TRIESTE – La chiusura dello Stretto di Hormuz, rappresaglia iraniana per la guerra scatenata sul proprio territorio da Israele e Stati Uniti, non ha soltanto profondamente modificato i mercati internazionali, a partire da quello dell’energia. Nella lettura strategica offerta dal ministro degli Esteri Antonio Tajani durante la plenaria del forum sull’Imec ospitato oggi a Trieste, la crisi ha mostrato anche quanto sia necessario disporre di rotte alternative per mantenere fluide le catene geoeconomiche globali. È un punto che ha trovato consenso tra gli ospiti riuniti nel capoluogo giuliano per discutere del corridoio India?Middle East?Europe.... 🔗 Leggi su Formiche.net

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