Trieste laboratorio delle nuove rotte tra Europa e Indo-Mediterraneo

Trieste si trova al centro di tre eventi nei suoi spazi negli ultimi due giorni, dimostrando la sua importanza come punto di collegamento tra Europa e Indo-Mediterraneo. Questa serie di incontri rappresenta un momento di attenzione crescente sulla rete di relazioni e rotte commerciali che coinvolgono la città, facendo emergere il ruolo strategico di Trieste nel panorama internazionale.

Nel giro di quarantotto ore la città adriatica ospita tre iniziative che, osservate insieme, raccontano molto della fase che sta attraversando la geopolitica della connettività europea. Tra il 16 e il 17 marzo il capoluogo del Friuli-Venezia Giulia diventa infatti il punto di incontro di tre diverse dimensioni della cooperazione regionale: l’integrazione infrastrutturale dell’Alto Adriatico e dei Balcani, la strategia italiana sul corridoio India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC) e il rilancio della cooperazione dell’Europa centrale attraverso la Central European Initiative. Non è una coincidenza di calendario. La sequenza degli... 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Trieste laboratorio delle nuove rotte tra Europa e Indo-Mediterraneo Articoli correlati Diplomazia italiana e rotte indo?mediterranee si incrociano a MascateMentre la presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, arrivava a Mascate per una visita ufficiale, la capitale omanita accoglieva con una... Leggi anche: Cosa significa la mossa pakistana in Libia per l’Indo-Mediterraneo