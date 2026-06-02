Ritardi nei contributi agli sfollati di Santa Maria Marsilio | Non dipende da struttura commissariale o Regione

Il pagamento dei contributi agli sfollati di Santa Maria, a Chieti, non è ancora stato effettuato. La causa del ritardo non è attribuibile alla struttura commissariale né alla Regione. La questione riguarda esclusivamente altre cause ancora da chiarire. La comunicazione è arrivata da un portavoce ufficiale, che ha escluso coinvolgimenti di enti pubblici nel ritardo. Nessuna data precisa è stata fornita per la distribuzione dei fondi.

Il ritardo nei contributi agli sfollati del quartiere Santa Maria, a Chieti, “non dipende dalla struttura commissariale, né dalla Regione”. Così il presidente della giunta regionale Marco Marsilio, come riporta Lapresse, è intervenuto dopo la protesta del comitato Casa Santa Maria. Stando a. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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