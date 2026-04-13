Campi Flegrei incontro con il ministro Musumeci Regione e sindaci | Più contributi per edifici e sfollati
Nella giornata di oggi, a Roma, si è svolto un incontro tra il ministro per la Protezione Civile, la Regione Campania e i sindaci di Pozzuoli e Bacoli. Alla riunione sono state presentate richieste di maggiori contributi destinati alla riqualificazione degli edifici e al sostegno degli sfollati nei territori dei Campi Flegrei. La discussione ha riguardato interventi pratici per la gestione dell’emergenza e il supporto alle comunità coinvolte.
In un incontro a Roma con il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci, la Regione Campania e i sindaci di Pozzuoli e Bacoli hanno avanzato proposte concrete per aiutare la cittadinanza.🔗 Leggi su Fanpage.it
Bradisismo nei Campi Flegrei, i sindaci di Bacoli e Pozzuoli a da Musumeci: la richiestaSi è tenuto a Roma, oggi, un incontro sulla questione bradisismo nei Campi Flegrei.
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