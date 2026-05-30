Nella notte a Roma, tre persone sono rimaste leggermente ferite dopo essere state coinvolte in un episodio di fuga di cavalli lungo via Cristoforo Colombo. Un gruppo di cavalli è scappato a tutta velocità tra le auto in transito, creando panico tra i passanti e gli automobilisti. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di recupero degli animali. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza.

Nella notte, a Roma, un gruppo di cavalli è scappato al galoppo lungo via Cristoforo Colombo tra le auto. I cavalli, ripresi in molti video delle persone che a quell’ora erano in auto, sarebbero scappati dall’area delle Terme di Caracalla, dove gli animali erano stati radunati in vista della parata del 2 giugno, Festa della Repubblica. Nei video postati sui social, si vedono i cavalli al galoppo mentre la Polizia locale di Roma Capitale e reparti militari cercavano di recuperarli. Ipotesi petardi lanciati da un vigile. Sono in corso verifiche su un vigile urbano di Roma Capitale che potrebbe aver esploso alcuni petardi poco prima delle prove della parata del 2 giugno, provocando il panico tra una trentina di cavalli impegnati nell’allestimento della cerimonia ai Fori Imperiali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, cavalli ‘in fuga’ sulla Colombo nella notte: paura e tre persone lievemente ferite

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Cavalli in fuga senza controllo nella notte a Roma

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