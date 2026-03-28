Nella notte a Macerata si sono verificati due incidenti stradali che hanno coinvolto più veicoli. Diverse persone sono rimaste ferite, di cui due in condizioni gravi e portate all’ospedale regionale di Torrette. Le forze dell’ordine sono intervenute per i rilievi e per gestire la viabilità. Gli episodi sono avvenuti nel corso delle ore notturne e sono ancora in fase di accertamento.

MACERATA - Doppio schianto nella notte: diverse persone ferite, due sono gravi e sono state portate all'ospedale regionale di Torrette. I Vigili del fuoco di Macerata sono intervenuti nella serata di ieri per due distinti incidenti stradali nel territorio provinciale. Il primo intervento è stato effettuato intorno alle ore 22 dalla squadra di Camerino sulla SS77, al km 58 in direzione mare, in località Valcimarra, all’interno della galleria “Madonna del Sasso”. Coinvolta un’autovettura con a bordo quattro persone. Il secondo intervento è stato effettuato intorno alle ore 23:30 dalla squadra di Macerata sulla SP25, in zona Chiesanuova di Treia, per un incidente stradale tra due autovetture. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Macerata, doppio schianto nella notte: diverse persone ferite, due sono gravi

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