In un paese del Trentino si è verificata una rissa con un’accetta coinvolgendo più persone. La Destra ha commentato la situazione sottolineando l’importanza del Cpr, ritenendolo necessario per soggetti coinvolti in episodi violenti. La regione, con tradizioni mitteleuropee, si distingue per l’attenzione a ordine e sicurezza, considerandoli elementi fondamentali della cultura locale.

“Il Trentino è una terra di tradizione mitteleuropea. Per noi l’ordine, il decoro e la sicurezza non sono accessori di cui si può fare a meno, ma pilastri della nostra cultura, al pari di solidarietà e pacifica convivenza. Non possiamo e non vogliamo abituarci a simili episodi, anche se purtroppo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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