Caos in piazza della Repubblica la rissa degenera e finisce a colpi di bottiglia | 34enne in ospedale

Nel pomeriggio di sabato 11 aprile, piazza della Repubblica è stata teatro di un episodio di violenza che ha coinvolto diverse persone. Durante una colluttazione, un uomo di 34 anni, originario della Guinea, è stato colpito alla testa con una bottiglia. La rissa è proseguita con altri scontri e culminata con l’uso di bottiglie come armi. L’uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale, dove si trova in condizioni non gravi.

Non sono gravi le condizioni di un 34enne originario della Guinea che, nella giornata di ieri sabato 11 aprile, è stato ferito alla testa con una bottiglia durante una rissa. Erano circa le 22.30 e in via della Pina d'Oro alcuni uomini stavano discutendo animatamente per motivi ancora al vaglio.🔗 Leggi su Livornotoday.it Rissa a colpi di bastone e coltello. Caos in centro, tre feriti all’ospedaleEscono da un bar nel centro di Mirabello e si dirigono verso una casa nelle vicinanze. La lite per una vettura degenera e finisce a colpi di fucile: un feritoÈ accaduto nella mattinata di ieri, a Montesano Salentino, dove padre e figlio avrebbero chiesto conto ad un 39enne per aver danneggiato la loro auto...