Chi ha svolto il servizio militare obbligatorio o il servizio civile può richiedere il riconoscimento dei mesi ai fini pensionistici. Le modalità di richiesta variano in base alla data di prestazione del servizio. Le persone interessate devono seguire procedure specifiche, che differiscono tra chi ha completato il servizio prima o dopo determinate date stabilite dalla normativa. La richiesta può essere presentata attraverso gli enti previdenziali competenti.

Chi ha fatto il servizio militare obbligatorio o il servizio civile può recuperare quei mesi ai fini della pensione, ma le regole sono diverse a seconda di quando si è prestato servizio. Lo ricorda l’Inps con una guida pubblicata sul sito istituzionale. Per gli uomini che hanno fatto la leva e per chi ha svolto il servizio civile entro il 31 dicembre 2005, i contributi vengono accreditati gratuitamente. Per chi invece ha aderito al Servizio civile universale dopo quella data, l’unica strada è il riscatto a proprie spese, con la possibilità di accedere alla deduzione fiscale e alla rateizzazione senza interessi. Servizio militare e servizio civile pre 2006: contributi gratis. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Riscatto contributi servizio militare e servizio civile gratis, per chi e come richiederlo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Riscatto servizio militare e servizio civile: quando i contributi sono gratis

Notizie e thread social correlati

Elenchi regionali per il ruolo: unica riserva prevista è la legge 68/99, no servizio civile nazionale e universale, no tre anni di servizioDurante un question time trasmesso su OrizzonteScuola TV il 18 marzo 2026, è stato discusso il tema degli elenchi regionali per il ruolo.

Ecobonus scooter e moto, fino a 4.000 euro di contributi: requisiti, chi può richiederlo e le prenotazioniDa domani, 18 marzo, saranno aperte le prenotazioni per l'ecobonus dedicato a scooter e moto.

Contributi economoci servizio militareL'accredito figurativo del periodo di svolgimento del servizio militare rende la relativa contribuzione utile sia per raggiungere il diritto alla pensione, che per la sua misura: in altri termini, i ... corriere.it

Pensioni: non a tutti conviene riscattare laurea o servizio militareDal 1996 in Italia è entrata in vigore la riforma Dini con il sistema contributivo che ha drasticamente cambiato le pensioni in Italia. Nessuno lo dice ma da quel giorno, la platea dei lavoratori e ... investireoggi.it