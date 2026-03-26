Elenchi regionali per il ruolo | unica riserva prevista è la legge 68 99 no servizio civile nazionale e universale no tre anni di servizio

Da orizzontescuola.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un question time trasmesso su OrizzonteScuola TV il 18 marzo 2026, è stato discusso il tema degli elenchi regionali per il ruolo. È stato precisato che l’unica riserva prevista è quella stabilita dalla legge 6899, mentre non sono previsti il servizio civile nazionale e universale né un periodo di tre anni di servizio. L’ospite della puntata è stata una docente esperta in materia.

Nel question time del 18 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, con ospite Sonia Cannas, docente esperta di normativa scolastica, si è parlato del decreto attuativo per gli elenchi regionali per il ruolo, in pubblicazione dopo il via libera del CSPI, con focus su tempistiche, requisiti e modalità di accesso. L'articolo Elenchi regionali per il ruolo: unica riserva prevista è la legge 6899, no servizio civile nazionale e universale, no tre anni di servizio. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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