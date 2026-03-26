Elenchi regionali per il ruolo | unica riserva prevista è la legge 68 99 no servizio civile nazionale e universale no tre anni di servizio

Durante un question time trasmesso su OrizzonteScuola TV il 18 marzo 2026, è stato discusso il tema degli elenchi regionali per il ruolo. È stato precisato che l’unica riserva prevista è quella stabilita dalla legge 6899, mentre non sono previsti il servizio civile nazionale e universale né un periodo di tre anni di servizio. L’ospite della puntata è stata una docente esperta in materia.

Nel question time del 18 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, con ospite Sonia Cannas, docente esperta di normativa scolastica, si è parlato del decreto attuativo per gli elenchi regionali per il ruolo, in pubblicazione dopo il via libera del CSPI, con focus su tempistiche, requisiti e modalità di accesso. L'articolo Elenchi regionali per il ruolo: unica riserva prevista è la legge 6899, no servizio civile nazionale e universale, no tre anni di servizio. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Elenchi regionali per il ruolo: unica riserva prevista è per legge 68/99. Pillole di Question TimeNel question time del 16 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto, rappresentante sindacale di... Elenchi regionali ruolo docenti 2026, non è prevista riserva per i docenti con tre anni di servizioNel question time del 18 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, con ospite Sonia Cannas, docente esperta, si è parlato del decreto attuativo per gli... Contenuti utili per approfondire Elenchi regionali Temi più discussi: Due pareri del CSPI: sugli elenchi regionali per le immissioni in ruolo e sui criteri di nomina dei componenti dell’esame di maturità; Elenchi regionali per il ruolo: vincitori e idonei del concorso PNRR3 potranno partecipare solo dal 2027; Elenchi regionali docenti in arrivo: chi può iscriversi e come funzionano; Elenchi regionali idonei: come funzionano le assunzioni 2026 – Blog. Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026, la domanda è attesa per metà aprileGli elenchi regionali per le immissioni in ruolo rappresentano una novità strutturale nel sistema di reclutamento dei docenti per l'anno scolastico 2026/27. orizzontescuola.it Elenchi regionali per il ruolo: vincitori e idonei del concorso PNRR3 potranno partecipare solo dal 2027Nel question time del 18 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, con ospite Sonia Cannas, docente esperta, si è parlato del decreto attuativo per gli elenchi regionali per il ruolo, in pubblicazione dopo il ... orizzontescuola.it Gli elenchi regionali per le immissioni in ruolo rappresentano una novità strutturale nel sistema di reclutamento dei docenti per l'anno scolastico 2026/27. x.com ELENCHI REGIONALI E CONCORSO PNRR3: ATTENZIONE AI Tempi. Durata triennale graduatorie. I vincitori e gli idonei del concorso PNRR3 NON potranno partecipare subito agli elenchi regionali Quando potranno farlo Solo dal 2027 Que - facebook.com facebook