Ecobonus scooter e moto fino a 4.000 euro di contributi | requisiti chi può richiederlo e le prenotazioni

Da domani, 18 marzo, saranno aperte le prenotazioni per l'ecobonus dedicato a scooter e moto. Il governo ha previsto contributi fino a 4.000 euro per chi acquista veicoli non inquinanti. L'incentivo si rivolge a cittadini e aziende interessati a sostituire i mezzi più vecchi con modelli a basso impatto ambientale. La procedura di richiesta sarà disponibile online, secondo le indicazioni del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Partiranno da domani, 18 marzo, le prenotazioni per l'ecobonus per ciclomotori e motocicli. L'incentivo, spiega il Mimit, è rivolto a chi acquista veicoli non inquinanti,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Ecobonus scooter e moto, fino a 4.000 euro di contributi: requisiti, chi può richiederlo e le prenotazioni Articoli correlati Il bonus vacanze 2026 si prolunga fino a settembre: chi può richiederlo e i requisiti per la fruizioneIl bonus turismo 2026, la misura che prevede un trattamento integrativo del 15% sulle retribuzioni corrisposte per lavoro notturno e straordinario... Moto elettriche: Ecobonus 2026, rottamando prendi fino a 4.000€!Ecobonus Moto 2026: Incentivi in Evoluzione per un Futuro Elettrico su Due Ruote Gli incentivi per l’acquisto di motocicli e quadricicli elettrici... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ecobonus scooter Temi più discussi: Ecobonus, al via le domande per ciclomotori e motocicli elettrici o ibridi: come fare; Ecobonus 2026 per moto e motorini al via: previsti fino a quattromila euro di contributi; Ecobonus scooter e moto, fino a 4.000 euro di contributi: requisiti, chi può richiederlo e le prenotazioni; Bonus moto e motorini al via, fino a 4 mila euro di contributi. Ecobonus moto e scooter, partono le nuove prenotazioni incentivi stataliEcobonus moto e motorini 2024: chi può chiedere gli incentivi e come Da lunedì 18 marzo 2024, alle ore 12, i concessionari di tutta Italia possono pre ... assodigitale.it Ecobonus scooter e moto, fino a 4.000 euro di contributi: requisiti, chi può richiederlo e le prenotazioniPartiranno da domani, 18 marzo, le prenotazioni per l'ecobonus per ciclomotori e motocicli. L'incentivo, spiega il Mimit, è rivolto a ... msn.com Il #Felo FW07 è l’incontro perfetto tra #moto e #scooter: agile in città, potente quando serve, elegante sempre. Acquistalo ora con #Ecobonus Può essere tuo a soli 4.025,00€ (anziché 5.990,00€) Clicca qui o copia il link per scoprire di più https://sho - facebook.com facebook