Rino Gaetano Day Roma celebra il cantautore ribelle | il 2 giugno a Montesacro

Notizia in breve

Il 2 giugno si svolge a Montesacro la 16esima edizione del Rino Gaetano Day, evento dedicato al cantautore. La manifestazione si tiene al Parco Arena e prevede una serie di concerti durante la giornata. L'iniziativa coinvolge diversi artisti e si svolge nel rispetto di un programma stabilito. L'evento è aperto al pubblico e si svolge in una location all'aperto nel quartiere romano.