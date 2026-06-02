Rino Gaetano Day Roma celebra il cantautore ribelle | il 2 giugno a Montesacro

Da ildifforme.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 2 giugno si svolge a Montesacro la 16esima edizione del Rino Gaetano Day, evento dedicato al cantautore. La manifestazione si tiene al Parco Arena e prevede una serie di concerti durante la giornata. L'iniziativa coinvolge diversi artisti e si svolge nel rispetto di un programma stabilito. L'evento è aperto al pubblico e si svolge in una location all'aperto nel quartiere romano.

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Al Parco Arena di Montesacro la 16esima edizione del Rino Gaetano Day: una giornata tra concerti, ospiti e ricordi per celebrare l’eredità artistica del cantautore a oltre quarant’anni dalla sua scomparsa La musica di Rino Gaetano continua a richiamare i fan da tutta Italia.Anche quest’anno il Parco Arena a lui dedicato, nel quartiere Montesacro, ospiterà il Rino Gaetano Day,l’appuntamento che dal 2011 celebra il cantautore calabrese nel giorno dell’anniversario della sua scomparsa. Una manifestazione ormai entrata stabilmente nel calendario culturale romano,capace di unire memoria, musica dal vivo e partecipazione popolare.Fin dal... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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