Rino Gaetano Day 2026
Il 2 giugno si celebra a Roma il Rino Gaetano Day, giunto alla 45ª edizione dalla scomparsa del cantautore. L’evento si svolge al Parco Arena Rino Gaetano nel III Municipio, vicino alla casa dove il musicista è vissuto. La giornata è dedicata a ricordare la sua figura attraverso iniziative e manifestazioni culturali, diventate un appuntamento fisso nel calendario della città. L’evento si svolge ogni anno nel giorno della sua nascita.
Il 2 giugno Roma torna a omaggiare Rino Gaetano Day a 45 anni dalla sua scomprsa. L’evento, diventato un appuntamento fisso nel calendario culturale della Capitale, si tiene presso il Parco Arena Rino Gaetano (III Municipio), a pochi passi – in linea d’aria – dalla casa in cui il cantautore ha. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Rino Gaetano - Ad Esempio - Lato A
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Il messinese Marco Germanotta protagonista a “Tali e quali” con l’omaggio a Rino Gaetano
Omaggio a Rino Gaetano con chitarre, sax e violino: il concerto dei Kaimani DistrattiVenerdì 3 aprile alle 21:30, il Circolo culturale La Rimbomba di Bertinoro organizza un concerto dedicato alla musica italiana.
Temi più discussi: Rino Gaetano Day: il 2 giugno 2026 la 16^ edizione, con il supporto del NUOVO IMAIE; Rino Gaetano Day 2026 a Roma: il concerto del 2 giugno nel Parco Arena di Montesacro; Il Rino Gaetano Day si terrà a Roma il 2 giugno prossimo; Rino Gaetano Day 2026: il 2 giugno a Roma una grande festa della musica con Fasma, Giulia Mei e tanti ospiti, il MEI è partner - MEI.
Opening a cura di Lunatika Factory Insieme ad Alessandra Rugger Sul palco del Rino Gaetano Day 2026 arriva anche Alessandra Rugger, artista che unisce pianoforte, canto e scrittura in un percorso sincero e personale. Dalle esperienze nel teatro musi facebook
RINO GAETANO DAY: IL 2 GIUGNO 2026 LA 16^ EDIZIONE, CON IL SUPPORTO DEL NUOVO IMAIE Il prossimo 2 giugno torna il @RinoGaetanoDay , appuntamento dedicato al cantautore scomparso 45 anni fa, sostenuto dal @NUOVOIMAIE . nuovoim x.com
Il Rino Gaetano Day si terrà a Roma il 2 giugno prossimoIl 2 giugno Roma torna a omaggiare uno dei suoi artisti più amati con la sedicesima edizione del Rino Gaetano Day. L’evento, diventato un appuntamento fisso nel calendario della Capitale, si terrà pre ... rockol.it
Rino Gaetano Day 2026 a Roma: il concerto del 2 giugno nel Parco Arena di MontesacroLa manifestazione, giunta alla XVI edizione, omaggia il cantautore a 45 anni dalla sua scomparsa con musica dal vivo, talk e grandi ospiti ... roma.corriere.it