Rino Gaetano Day 2026

Notizia in breve

Il 2 giugno si celebra a Roma il Rino Gaetano Day, giunto alla 45ª edizione dalla scomparsa del cantautore. L’evento si svolge al Parco Arena Rino Gaetano nel III Municipio, vicino alla casa dove il musicista è vissuto. La giornata è dedicata a ricordare la sua figura attraverso iniziative e manifestazioni culturali, diventate un appuntamento fisso nel calendario della città. L’evento si svolge ogni anno nel giorno della sua nascita.