La sessione estiva di mercato del 2026 si avvicina e le trattative tra Roma e Milano si intensificano. La squadra capitolina, guidata dall’allenatore Gian Piero Gasperini e dal direttore sportivo Frederic Massara, ha mostrato interesse per l’esterno brasiliano attualmente sotto contratto con l’Inter. La possibile operazione coinvolge il trasferimento di Carlos Augusto, con negoziati che sono ancora in fase iniziale.

L’asse di mercato tra la Capitale e Milano si infiamma in vista della sessione estiva 2026. La Roma, sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini e la direzione sportiva di Frederic Massara, ha messo nel mirino Carlos Augusto, esterno brasiliano attualmente in forza all’ Inter. Il profilo dell’ex Monza è considerato prioritario per il rebranding tattico giallorosso: le sue doti di spinta e duttilità si sposano perfettamente con il sistema di gioco gasperiniano, volto a massimizzare il rendimento degli esterni. L’operazione punta a colmare il gap qualitativo sulle corsie laterali, fondamentale per consolidare il piazzamento in Champions League che manca ormai da sette stagioni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, obiettivo Carlos Augusto: Gasperini preme per l’esterno nerazzurro

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