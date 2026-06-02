rinnovare la repubblica per affrontare le nuove minacce la riflessione di giancotti

Le tensioni attuali derivano dalla fine dei contrappesi della Guerra Fredda, che si basavano sulla deterrenza e sulla ricerca di stabilità dopo il conflitto mondiale. Questa trasformazione ha portato a un contesto internazionale in rapido cambiamento, caratterizzato da nuove minacce che richiedono un aggiornamento delle strutture di governance e sicurezza. La discussione si concentra sulla necessità di rinnovare le istituzioni repubblicane per rispondere a queste sfide emergenti.

La rapidissima turbolenza che il nostro mondo sta vivendo nasce dalla rottura degli equilibri della Guerra Fredda, basati sulla forza e sul bisogno di pace, dopo lo spaventoso massacro della Seconda Guerra mondiale. Allora, da quegli equilibri, da quel bisogno e da molto altro nacquero la Repubblica, che oggi festeggiamo e, attraverso un lungo processo di integrazione ancora in divenire, l’Unione Europea. Emerge oggi un mondo multipolare, con il suo corollario di competizione, conflitti collegati, guerre feroci: un disordine globale, in apparente continua accelerazione, che sfida le realtà esistenti. Al contempo, dopo “inverni” e lunghe incubazioni, tecnologie dall’impatto epocale, profondo, sistemico, difficile da comprendere e governare irrompono sulla scena. 🔗 Leggi su Formiche.net

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