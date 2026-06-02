Rinnovare la Repubblica per affrontare il mondo che cambia La riflessione di Giancotti

Da formiche.net 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La rapida evoluzione del mondo attuale deriva dalla fine degli equilibri della Guerra Fredda, che si basavano sulla forza e sulla ricerca di pace, dopo il massacro della Seconda Guerra mondiale.

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La rapidissima turbolenza che il nostro mondo sta vivendo nasce dalla rottura degli equilibri della Guerra Fredda, basati sulla forza e sul bisogno di pace, dopo lo spaventoso massacro della Seconda Guerra mondiale. Allora, da quegli equilibri, da quel bisogno e da molto altro nacquero la Repubblica, che oggi festeggiamo e, attraverso un lungo processo di integrazione ancora in divenire, l’Unione Europea. Emerge oggi un mondo multipolare, con il suo corollario di competizione, conflitti collegati, guerre feroci: un disordine globale, in apparente continua accelerazione, che sfida le realtà esistenti. Al contempo, dopo “inverni” e lunghe incubazioni, tecnologie dall’impatto epocale, profondo, sistemico, difficile da comprendere e governare irrompono sulla scena. 🔗 Leggi su Formiche.net

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