L' esecutivo prepara una strategia di emergenza che prevede razionamenti e nuove regole per uffici e abitazioni Ecco tutte le misure allo studio per affrontare la carenza di gas

L'esecutivo sta mettendo a punto una serie di misure di emergenza per fronteggiare la carenza di gas, includendo razionamenti e nuove regole per uffici e abitazioni. Queste decisioni arrivano in un momento di crescente preoccupazione legata alla crisi energetica causata dal blocco dello Stretto di Hormuz, conseguenza della guerra in Iran. Le iniziative sono in fase di definizione e mirano a gestire le risorse disponibili in modo più efficiente.

L a guerra in Iran con il blocco dello Stretto di Hormuz non poteva che presentare il conto, che si chiama lockdown energetico. Il senso di normalità fatto di uffici affollati, luci cittadine sempre accese e il sollievo dell’aria condizionata sembra infatti destinato a scontrarsi con una realtà più austera che potrebbe cambiare radicalmente le abitudini quotidiane dei cittadini a partire dal prossimo mese di maggio. Javier Bardem, l’unico messaggio politico agli Oscar 2026: «No alla guerra, Palestina libera» X Lockdown energetico sempre più probabile, quando. La causa principale, naturalmente, risiede nelle tensioni geopolitiche internazionali, in particolare per quanto riguarda la sicurezza dei passaggi marittimi nello Stretto di Hormuz, un punto nevralgico per il commercio mondiale di gas e petrolio. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - L'esecutivo prepara una strategia di emergenza che prevede razionamenti e nuove regole per uffici e abitazioni. Ecco tutte le misure allo studio per affrontare la carenza di gas Leggi anche: Ifab, dal VAR sul secondo giallo al caso Vinicius?Prestianni: tutte le nuove regole allo studio Caro energia, il governo prepara le misure di sostegno: ecco tutte le idee sul tavoloIl governo continua a studiare possibili misure selettive di intervento sul caro energia, vista la fiammata dei prezzi delle materie prime legata al... Temi più discussi: La Commissione UE approva la proposta per il prestito da 90 miliardi all'Ucraina; Elezioni ad alto rischio in Ungheria: Viktor Orbán prepara le barricate; Pichetto: Con uno shock energetico totale riserve solo per un mese. C’è ipotesi di razionamenti; Meloni prepara le misure per l'emergenza energia (e il confronto con i partiti). L’Ue prepara la stretta sui nuovi prodotti alla nicotina: dal tabacco riscaldato alle sigarette elettronicheFumatori in calo dal 28% al 24%. La Commissione europea promuove l’impatto delle norme Ue sul tabacco, osservando che sigarette elettroniche, tabacco riscaldato e bustine di nicotina pongono nuovi ris ... msn.com L'Ince si prepara al 30/o anniversario del segretariato esecutivoSi è svolto oggi a Trieste, al segretariato esecutivo dell'Iniziativa Centro europea, un incontro tra i vertici dell'organizzazione e i consoli dei Paesi membri. Tra i temi sul tavolo, in particolare, ... ansa.it DOBERDÒ DEL LAGO - L’assessore esterno parla di «scelta sofferta. Il sindaco Ferfoglia assume le deleghe ad interim e si prepara a scegliere la nuova ‘quota rosa’ dell’esecutivo. Segui il canale Il Goriziano su WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/002 - facebook.com facebook