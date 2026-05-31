Un articolo pubblicato su The Lancet riporta i dati più recenti sullo stato della salute mentale, basati sul Global Burden of Disease Study, il più ampio studio epidemiologico al mondo. I numeri mostrano come la salute mentale sia ancora molto colpita in diverse parti del pianeta. I dati indicano un aumento di disturbi e problematiche legate al benessere psicologico, sottolineando le sfide ancora presenti nel mondo attuale.

Su T he Lancet è recentemente stato pubblicato un articolo che riportano trend aggiornati riferiti alla salute mentale come emersi sul Global Burden of Disease Study (Gbd), che è il più grande e completo studio epidemiologico al mondo. I risultati descrivono una realtà che, se non allarmante, richiede in ogni caso attenzione: con riferimento alla salute mentale, infatti, tra il 1990 e il 2023 si è registrato, riporta l’analisi sistematica, un incremento di circa il 95% dei casi prevalenti. Una stima che, volendo semplificare al massimo, indica che circa il 14% della popolazione mondiale convive con uno dei disturbi mentali preso in considerazione dal Gbd. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Stiamo costruendo un mondo che ci fa bene? La riflessione di Monti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LIBRI come questo NON VANNO BENE!

Notizie e thread social correlati

Carlos Alcaraz: «Sinner e io stiamo mostrando al mondo che in campo ci battiamo come avversari; fuori, siamo due ragazzi che vanno molto d’accordo. Ci aiutiamo a dare il meglio»Carlos Alcaraz, attualmente numero 2 del ranking mondiale, ha dichiarato che lui e il suo avversario si impegnano duramente in partita, ma fuori dal...

Il leader Bucarelli: "Stiamo bene, ci divertiamo". E coach Leka gioisce: "Che cuore questi ragazzi"Il leader Bucarelli ha dichiarato che il gruppo sta bene e si diverte, mentre il coach Leka ha espresso soddisfazione per l’impegno dei ragazzi,...

Temi più discussi: Asha Sharma: decisioni difficili saranno necessarie nel futuro di XBOX; Accordo partenariato Ue-Messico, via gran parte dei dazi; Stiamo lanciando data center nello spazio per l'Ia (ma il nostro cervello consuma meno energia di una lampadina); Teatro Comunale, nove mesi alla rinascita: i cantieri svelati alle imprese. Spettacolo nascosto.

Sto costruendo uno strumento per dashboard e volevo un parere sincero da persone che li usano quotidianamente reddit

: ? Il nuovo mondo prende forma ogni giorno, nel punto in cui intelligenza umana e tecnologia si incontrano per interpret x.com

Papa alla Sapienza: stiamo lasciando un mondo storpiato dalle guerre, non dimenticare il grido: mai più la guerra!Che mondo stiamo lasciando?. Un mondo purtroppo storpiato dalle guerre e dalle parole di guerra. È la domanda, e la risposta, che il Papa ha chiesto di porsi ai docenti, dopo l’analisi del mondo ... agensir.it

Stiamo costruendo un ordine che si nutre di minacce continueChe nesso c’è tra insicurezza geopolitica e crescita della produzione di armamenti? È l’insicurezza a far crescere gli investimenti in armi o è la necessità della crescita economica ad alimentare ... avvenire.it