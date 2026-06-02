Una scuola del Madagascar ha ricevuto cinque computer provenienti da un progetto di recupero. I dispositivi, considerati vicini alla fine della loro vita utile, sono stati rigenerati e consegnati per essere riutilizzati. Questi computer saranno impiegati in attività di doposcuola, biblioteche e iniziative di inclusione sociale. La rigenerazione ha permesso di dare una seconda vita ai dispositivi, che altrimenti sarebbero stati destinati alla discarica.

Anche per i pc alle soglie della pensione può esserci una seconda vita, ovvero essere rigenerati e pronti per essere utilizzati in attività di inclusione sociale, doposcuola, biblioteche e altri servizi. Accade anche a Reggio Emilia, dove Iren ha donato sinora ben duecentotrenta personal computer a diversi Enti e Associazioni, tra i quali il Centro Missionario Diocesano. Il progetto ‘C’è un futuro nei Raee’ di Iren punta a sensibilizzare sull’importanza della corretta gestione dei rifiuti elettronici che possono diventare strumenti fondamentali non solo per la tutela dell’ambiente, ma anche per generare nuove opportunità sociali sia in Italia sia nel lontano Madagascar. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Rinascono i ‘pc’ con Iren. Scuola del Madagascar riceve cinque computer

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