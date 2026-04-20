Intelligenza artificiale a scuola? Schettini | Un insegnante bravo che sa spiegare e affascinare non potrà mai essere sostituito da cinque righe scritte da un computer
Un insegnante esperto, capace di coinvolgere e chiarire i concetti, rimarrà insostituibile rispetto alle risposte generate da un software. In un'intervista al quotidiano locale, un docente di fisica ha condiviso i ricordi delle prime fasi della sua carriera, offrendo riflessioni sul ruolo dell’intelligenza artificiale nell’ambiente scolastico. La discussione si concentra su come la competenza umana e la capacità di comunicare rimangano elementi fondamentali nell’educazione.
In una recente intervista rilasciata al quotidiano Il Tirreno, il docente di fisica Vincenzo Schettini ha ripercorso le tappe iniziali della sua carriera. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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