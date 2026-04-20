Intelligenza artificiale a scuola? Schettini | Un insegnante bravo che sa spiegare e affascinare non potrà mai essere sostituito da cinque righe scritte da un computer

Un insegnante esperto, capace di coinvolgere e chiarire i concetti, rimarrà insostituibile rispetto alle risposte generate da un software. In un'intervista al quotidiano locale, un docente di fisica ha condiviso i ricordi delle prime fasi della sua carriera, offrendo riflessioni sul ruolo dell’intelligenza artificiale nell’ambiente scolastico. La discussione si concentra su come la competenza umana e la capacità di comunicare rimangano elementi fondamentali nell’educazione.