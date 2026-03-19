Furto dei pc in una scuola potentina | cittadini e imprenditori donano nuovi computer all’Istituto Il toccante messaggio del Comune

Dopo il furto di 72 computer in una scuola di Potenza, cittadini e imprese di Brienza hanno deciso di donare nuovi dispositivi all'istituto. I computer sono stati consegnati e l'edificio ora è dotato di un sistema di allarme. Il Comune ha pubblicato un messaggio per ringraziare la comunità.

Dopo il furto di 72 pc, cittadini e imprese di Brienza donano nuovi computer alla scuola, ora protetta da allarme L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Furto all’istituto professionale “Mattei”: rubati computer, tablet e attrezzature didatticheLadri in azione tra uffici e laboratori: aule messe a soqquadro e dispositivi informatici portati via. Furto all'istituto superiore Elsa Morante, sottratti i computer. Danni per circa 70mila euroUn rientro amaro per gli alunni e i docenti dell’istituto superiore Elsa Morante di via Chiantigiana. Una raccolta di contenuti su Furto dei pc in una scuola potentina... Temi più discussi: San Giorgio, raid alla scuola Medi: rubati 250 pc. Danni per 400mila euro; Brienza, sicurezza e solidarietà. Dopo il furto dei computer a scuola imprenditori del posto decidono di acquistarli e donarli; Brienza, vile furto di oltre 70 computer in questa scuola: straordinaria la risposta dei cittadini che hanno donato i nuovi PC. Complimenti; Monsummano, i carabinieri restituiscono tablet e pc rubati ai bambini della scuola Donati. Furto di pc in una scuola di Brienza, i cittadini ricomprano le attrezzatureUn gruppo di cittadini e imprenditori locali di Brienza (Potenza) ha ripagato il furto di pc subito, nello scorso mese di gennaio, dall'Istituto Comprensivo Cataldo Iannelli, nel plesso della seco ... ansa.it Brienza, furto di pc a scuola: cittadini e imprenditori ricomprano le attrezzatureDopo il furto di 72 dispositivi, la comunità di Brienza si mobilita e restituisce alla scuola le attrezzature rubate ... trmtv.it Maxi furto all’alba di giovedì nello stabilimento Prada di Dolo, in provincia di Venezia. Un commando composto da sei o sette persone ha messo a segno un colpo portando via centinaia di scarpe griffate, per un valore stimato in centinaia di migliaia di euro. Il - facebook.com facebook Furto da film nella fabbrica di Prada, commando ruba scarpe per centinaia di migliaia di euro x.com