Vasco Rossi pazzo di Rimini e del Romeo Neri | Questo palco è strepitoso Non sto più nella pelle

Vasco Rossi si trova a Rimini, dove ha visitato lo stadio Romeo Neri, sede dei concerti previsti per il 29 e 30 maggio. Dopo aver raggiunto la città dalla Puglia, il cantante ha condiviso sui social il suo entusiasmo per il palco allestito, definendolo “strepitoso” e dichiarando di non vedere l’ora di salire sul palco. La visita ha coinvolto anche un primo sopralluogo, che ha suscitato grande entusiasmo nel rocker, noto per la sua vicinanza alla città e ai suoi fan.

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