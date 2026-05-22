Vasco Rossi pazzo di Rimini e del Romeo Neri | Questo palco è strepitoso Non sto più nella pelle
Vasco Rossi si trova a Rimini, dove ha visitato lo stadio Romeo Neri, sede dei concerti previsti per il 29 e 30 maggio. Dopo aver raggiunto la città dalla Puglia, il cantante ha condiviso sui social il suo entusiasmo per il palco allestito, definendolo “strepitoso” e dichiarando di non vedere l’ora di salire sul palco. La visita ha coinvolto anche un primo sopralluogo, che ha suscitato grande entusiasmo nel rocker, noto per la sua vicinanza alla città e ai suoi fan.
Vasco Rossi ha già iniziato a prendersi Rimini. Dopo l’arrivo dalla Puglia, il rocker di Zocca ha fatto il primo sopralluogo allo stadio Romeo Neri, quartier generale dei concerti del 29 e 30 maggio, condividendo sui social tutto il suo entusiasmo per il palco che ospiterà il nuovo tour. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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