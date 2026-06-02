Rimini coppia accoltellata da due nordafricani per rapina

Una coppia di riminesi, una donna di 30 anni e un uomo di 50, è stata aggredita e accoltellata da due uomini nordafricani intorno all'1 di notte, vicino al sottopassaggio di via Lagomaggio, vicino alla fermata del Metromare. I malviventi hanno tentato di rapinarli, poi hanno colpito i due con armi da taglio. La coppia è stata soccorsa e trasportata in ospedale.

Notte di terrore per una coppia di riminesi, lei 30enne e lui 50enne, aggrediti da due malviventi che li hanno accoltellati nel tentativo di rapinarli Tutto è avvenuto intorno all’1 nei pressi del sottopassaggio di via Lagomaggio a ridosso della fermata del Metromare. Secondo quanto emerso le vittime sono state avvicinate da due individui, descritti come nordafricani, armati di coltello che hanno intimato loro di consegnare soldi e oggetti di valore. I riminesi hanno cercato di reagire coi rapinatori che, vista la reazione, hanno sferrato dei fendenti al loro indirizzo ferendoli lievemente per poi fuggire facendo perdere le loro tracce. Sono state le vittime a dare l’allarme che ha fatto accorrere in via Lagomaggio sia le Volanti della Questura che l’ambulanza del 118. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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