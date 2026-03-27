Nella serata di ieri, un ragazzo di 18 anni egiziano è stato trovato in via Giuseppe a Cinisello in condizioni gravissime. Secondo quanto ricostruito, l’aggressione sarebbe avvenuta durante una rapina, con l’uomo che è stato colpito con un’arma da taglio da un gruppo di individui di origine nordafricana. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che stanno indagando sull’accaduto.

Un diciottenne egiziano è stato trovato ieri in serata in gravi condizioni in via Giuseppe Garibaldi a Cinisello Balsamo, (Milano), colpito da un’arma bianca durante una rapina. Secondo la vittima, ad aggredirla sono stati tre giovani nordafricani che lo hanno colpito con un coltello. Sul posto il personale del 118 e gli agenti della Polizia di Stato che stanno svolgendo le indagini con il coordinamento della Procura di Monza. Il giovane è apparso vigile e non è in pericolo di vita all’ospedale NIguarda di Milano.tgcom24.mediaset.it Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Rapina a Cinisello, 18enne accoltellato da nordafricani

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