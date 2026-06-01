Terrore nel sottopassaggio coppia accoltellata durante la rapina

Notizia in breve

Una coppia di riminesi è stata aggredita nel sottopassaggio durante una rapina, con la donna di 30 anni e l’uomo di 50 anni che sono stati accoltellati dai due aggressori. L’incidente è avvenuto durante la notte e i malviventi hanno tentato di rapinarli prima di usare le armi. Nessuna informazione è stata fornita sulle condizioni di salute delle vittime.