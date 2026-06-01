Terrore nel sottopassaggio coppia accoltellata durante la rapina

Da riminitoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una coppia di riminesi è stata aggredita nel sottopassaggio durante una rapina, con la donna di 30 anni e l’uomo di 50 anni che sono stati accoltellati dai due aggressori. L’incidente è avvenuto durante la notte e i malviventi hanno tentato di rapinarli prima di usare le armi. Nessuna informazione è stata fornita sulle condizioni di salute delle vittime.

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Notte di terrore per una coppia di riminesi, lei 30enne e lui 50enne, aggrediti da due malviventi che li hanno accoltellati nel tentativo di rapinarli. Tutto è avvenuto intorno all'1 nei pressi del sottopassaggio di via Lagomaggio a ridosso della fermata del Metromare. Secondo quanto emerso le. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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