Rimane in carcere il maestro accusato di violenza sessuale Il sindaco | Assistenza psicologica agli alunni
Il giudice ha convalidato l’arresto di un insegnante di 45 anni, confermando la custodia in carcere. L’accusa riguarda violenza sessuale aggravata su studenti di sette anni. Il sindaco ha annunciato che verrà fornita assistenza psicologica agli alunni coinvolti.
Il giudice per le indagini preliminari di Milano Angelica Cardi ha convalidato l'arresto e disposto la custodia in carcere per un maestro di 45 anni, accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di alcuni alunni di sette anni. L’uomo era stato fermato venerdì scorso in flagranza di reato. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
VIOLENZA SESSUALE: LA PROPOSTA DI RIFORMA ALLA RICERCA DI UN CONSENSO
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