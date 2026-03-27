Un insegnante di una scuola superiore nella provincia di Novara è stato accusato di aver commesso atti di violenza sessuale nei confronti di studenti durante le lezioni. Nei giorni scorsi, i carabinieri sono intervenuti e hanno notificato all'insegnante una misura cautelare di sospensione dall'attività lavorativa. L'indagine è ancora in corso.

É accusato di violenza sessuale l'insegnante di una scuola superiore della provincia di Novara raggiunto nei giorni scorsi dai carabinieri, che gli hanno notificato la misura cautelare della sospensione dall'esercizio. All'insegnante è contestato il reato di violenza sessuale aggravata e continuata. In particolare, le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura della Repubblica di Novara, hanno fatto emergere un grave quadro indiziario relativo a reiterate condotte illecite che sarebbero state perpetrate ai danni di diversi studenti e studentesse minorenni all'interno della stessa scuola. Le vittime sarebbero state oggetto di attenzioni inappropriate da parte del docente, tra cui palpeggiamenti, ammiccamenti e frasi equivoche, che l'uomo avrebbe messo in atto durante le ore di lezione. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Molestie agli studenti durante le lezioni: insegnante accusato di violenza sessuale

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