Alfredo Mangone, il cosiddetto "maestro" della presunta setta di Pietralunga rimane in carcere. Il tribunale del Riesame di Perugia ha respinto la richiesta dei suoi difensori, gli avvocati Emanuele Fierimonte e Deborah Walh, di revoca della misura di custodia cautelare in carcere, disposta nell’ambito dell’inchiesta su un’ipotizzata associazione a delinquere finalizzata a ottenere donazioni dagli adepti, secondo l’accusa, manipolati dal maestro stesso. A cui viene contestato anche di aver indotto una donna ad avere rapporti sessuali con lui come rito purificatorio. Sono stati, invece, disposti gli arresti domiciliari per Tatiana Ionel, chiamata, in base alle indagini "la maestra".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La setta di Pietralunga. Il "maestro" Mangone rimane in carcere

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