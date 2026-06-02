Rifiuti lasciati dentro e fuori i cestini a Montesilvano un lettore | È tornata l' estate FOTO

Un lettore ha segnalato che, con l’arrivo della stagione estiva, i cestini sulla spiaggia di Montesilvano sono spesso pieni o pieni fuori. La situazione si ripete ogni anno, senza miglioramenti, con rifiuti lasciati sia dentro che fuori dai contenitori. La segnalazione sottolinea come, nonostante il cambio di stagione, il problema dei rifiuti abbandonati rimanga invariato. La presenza di rifiuti fuori dai cestini è visibile in diverse aree del lungomare.

“Come ogni anno, la situazione dei cestini pieni sul lungomare di Montesilvano non cambia”. Così un cittadino alla nostra redazione segnalando come, con il ritorno della bella stagione e delle prime giornate in spiaggia, il comportamento di alcuni non sia cambiato. I cestini lungo la spiaggia. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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