Rifiuta l' alcoltest durante un controllo notturno | scattano denuncia e sequestro dell' auto
Durante un controllo notturno, un uomo si è rifiutato di sottoporsi all'alcoltest nonostante mostrasse evidenti sintomi di aver abusato di alcol. Di conseguenza, sono scattate una denuncia e il sequestro della vettura.
SERRA DE' CONTI - Fermato dai carabinieri durante un controllo di notte si è rifiutato di sottoporsi all'alcoltest nonostante mostrasse evidenti sintomi riconducibili all'abuso di alcol. Per questo un 55enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato.Dopo aver fermato l'auto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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