Veroli rifiuta il drug test durante un controllo | patente ritirata e droga in auto

Durante un controllo dei Carabinieri nella zona di Veroli, un uomo di circa 50 anni, residente nella capitale, si è rifiutato di sottoporsi al test antidroga. In conseguenza di questa decisione, la sua patente di guida è stata ritirata. L’intervento si è svolto senza ulteriori dettagli sulla presenza di sostanze stupefacenti o altri reati correlati.