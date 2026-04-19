Veroli rifiuta il drug test durante un controllo | patente ritirata e droga in auto
Durante un controllo dei Carabinieri nella zona di Veroli, un uomo di circa 50 anni, residente nella capitale, si è rifiutato di sottoporsi al test antidroga. In conseguenza di questa decisione, la sua patente di guida è stata ritirata. L’intervento si è svolto senza ulteriori dettagli sulla presenza di sostanze stupefacenti o altri reati correlati.
I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Veroli hanno ritirato la patente di guida ad un quasi 50enne romano, libero professionista, per il rifiuto di sottoporsi all’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti. I militari nella decorsa notte, nel corso dei servizi preventivi, hanno proceduto.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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