Rifiuta il test antidroga durante un controllo in Alto Lago | patente ritirata a un automobilista di 47 anni
Durante un controllo in Alto Lago, un automobilista di 47 anni ha rifiutato di sottoporsi al test antidroga. I carabinieri hanno ritirato la sua patente e lo hanno sottoposto a ulteriori verifiche. Nel fine settimana, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli sulle strade dell’area, concentrandosi anche sul contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti.
Controlli straordinari nel fine settimana sulle strade dell'Alto Lago e del territorio della compagnia di Menaggio, dove i carabinieri hanno intensificato le attività di prevenzione e repressione dei reati, con particolare attenzione al contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Female assassin tails gang boss in garage, fight ends unexpectedly
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