Rifiuta il test antidroga durante un controllo in Alto Lago | patente ritirata a un automobilista di 47 anni

Notizia in breve

Durante un controllo in Alto Lago, un automobilista di 47 anni ha rifiutato di sottoporsi al test antidroga. I carabinieri hanno ritirato la sua patente e lo hanno sottoposto a ulteriori verifiche. Nel fine settimana, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli sulle strade dell’area, concentrandosi anche sul contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti.