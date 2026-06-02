Rientro del 2 giugno | rischio grandine e venti violenti in autostrada
Per il rientro del 2 giugno, si segnalano possibili condizioni di maltempo con rischio di grandine e venti violenti sulle autostrade. Si consiglia di ridurre la velocità, mantenere una distanza di sicurezza e evitare sorpassi. In caso di grandine, è meglio fermarsi in un'area di sosta e non sotto i cavalcavia per prevenire tamponamenti a catena. Durante un downburst, è importante mantenere la calma, ridurre la velocità e non frenare bruscamente per non perdere il controllo del veicolo.
? Punti chiave Come evitare il tamponamento a catena sotto i cavalcavia durante la grandine?. Quale manovra fare per non perdere il controllo durante un downburst?. Cosa fare per sbrinare istantaneamente i vetri durante un nubifragio improvviso?. Come gestire il volante per prevenire l'aquaplaning senza causare sbandate?.? In Breve Visibilità ridotta sotto i 50 metri durante i temporali nelle regioni Centro-Nord.. Venti da downburst possono superare i 100 chilometri orari sulle autostrade.. Calo termico improvviso fino a 12 gradi durante i nubifragi intensi.. Rischio sbandate laterali per effetto vela su auto e camper.. Allerta meteo per il rientro del 2 giugno: rischio grandine e downburst sulle autostrade del Centro-Nord. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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