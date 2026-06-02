Rientro del 2 giugno | rischio grandine e venti violenti in autostrada

Notizia in breve

Per il rientro del 2 giugno, si segnalano possibili condizioni di maltempo con rischio di grandine e venti violenti sulle autostrade. Si consiglia di ridurre la velocità, mantenere una distanza di sicurezza e evitare sorpassi. In caso di grandine, è meglio fermarsi in un'area di sosta e non sotto i cavalcavia per prevenire tamponamenti a catena. Durante un downburst, è importante mantenere la calma, ridurre la velocità e non frenare bruscamente per non perdere il controllo del veicolo.