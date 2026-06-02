Rientri dal ponte bollino giallo sull’Autostrada del Brennero | lunghe code verso sud
L’autostrada del Brennero presenta oggi lunghe code e rallentamenti in direzione sud, con un bollino giallo che indica traffico intenso. La giornata di martedì 2 giugno registra un aumento del volume di veicoli, causando congestioni lungo il percorso.
Giornata di traffico intenso quella di oggi, martedì 2 giugno, lungo l’Autostrada del Brennero, con rallentamenti e code soprattutto in direzione sud. A comunicarlo è il sito ufficiale dell’A22 che ha contrassegnato l’attuale circolazione con il “bollino giallo”.Traffico intenso in direzione. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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