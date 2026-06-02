Rientri dal ponte bollino giallo sull’Autostrada del Brennero | lunghe code verso sud

Giornata di traffico intenso quella di oggi, martedì 2 giugno, lungo l’Autostrada del Brennero, con rallentamenti e code soprattutto in direzione sud. A comunicarlo è il sito ufficiale dell’A22 che ha contrassegnato l’attuale circolazione con il “bollino giallo”.Traffico intenso in direzione. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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