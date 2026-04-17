Tamponamento tra due mezzi pesanti in galleria lunghe code verso Pescara sull' autostrada A14

Nella mattinata di venerdì 17 aprile, si è verificato un tamponamento tra due mezzi pesanti in galleria al km 290 dell’autostrada A14, nel territorio di Pedaso. L’incidente ha causato lunghe code sulla carreggiata in direzione Pescara, con ripercussioni sulla viabilità lungo quella tratta. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mentre le operazioni di rimozione dei mezzi continuano per ripristinare la circolazione.

Nuovi problemi di viabilità lungo l'autostrada A14 nella mattinata di venerdì 17 aprile per un incidente stradale avvenuto al km 290 nel territorio di Pedaso, come riporta l'Ansa.Il sinistro ha visto coinvolti due mezzi pesanti che si sono tamponati in galleria.La conseguenza è stata la.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Leggi anche: Incidente sull'autostrada A29, tamponamento fra due mezzi pesanti e un'auto: traffico in tilt Tir carico di paglia si ribalta sull’autostrada A14 a Montenero di Bisaccia: lunghe code verso BariUn tir carico di paglia si è ribaltato sull’A14 a Montenero di Bisaccia, finendo contro il guardrail. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Tamponamento tra mezzi pesanti lungo l'A1: traffico in tilt; Incidente con feriti sulla Cassia nord a Viterbo, traffico rallentato per scontro tra tre auto; INCIDENTE | Scontro tra camion a Loreggia lungo la strada del Santo: un morto e un ferito grave; Tamponamento sull’Autosole, coinvolti quattro mezzi pesanti: un ferito e traffico bloccato. Tamponamento tra due mezzi pesanti in galleria, lunghe code verso Pescara sull'autostrada A14Disagi lungo l'autostrada adriatica nella mattinata di venerdì 17 aprile per un sinistro avvenuto nel territorio di Pedaso nelle Marche ... ilpescara.it Tamponamento tra tir in galleria A14 a Pedaso, 4 chilometri di coda in direzione sudIl tamponamento tra due mezzi pesanti in galleria sull'A14, al km 290 in territorio di Pedaso (Fermo), ha provocato fino a 4-5 chilometri di code sull'autostrada in direzione sud. (ANSA) ... ansa.it IMPERIA: TAMPONAMENTO TRA DUE AUTO IN VIALE MATTEOTTI, FERITO UN 52ENNE. SUL POSTO CROCE ROSSA E POLIZIA LOCALE /LE IMMAGINI facebook Maxi tamponamento in galleria, coinvolte 8 auto: ci sono dei feriti. Traffico in tilt x.com