Oggi, 16 aprile 2026, alle 17, è stato spento e rimosso un tir che si era incendiato sull'autostrada A1, tra Firenze Sud e Incisa-Reggello, in direzione di Roma. L'incidente si è verificato nel tratto al km 316, causando lunghe code e rallentamenti lungo la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per gestire la situazione e mettere in sicurezza l'area.

ROMA – E’ stato spento e rimosso alle 17 di oggi, 16 aprile 2026, il tir incendiatosi sull’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Firenze Sud e Incisa verso Roma, all’altezza del km 316. Il veicolo ha preso fuoco poco prima delle 15 con pesanti ripercussioni sul traffico. Nel tratto si sono formati oltre 6 km di coda. Al momento il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano code a tratti per traffico intenso. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Autostrada A1: tir in fiamme tra Firenze sud e Incisa-Reggello. Lunghe code verso Roma

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