Nella tarda mattinata di ieri, un uomo di 47 anni è stato trovato privo di vita in una piazza della città. Secondo i risultati dell’autopsia, la causa della morte è stata una massiva emorragia derivante da pugni, calci e dalla caduta a terra. La ricostruzione dei medici indica che l’uomo è stato aggredito e colpito più volte prima di finire a terra. Le autorità stanno indagando sui dettagli dell’aggressione e sugli eventi che hanno portato all’intervento delle forze dell’ordine.

Un insieme di concause avrebbe portato alla massiva emorragia che causò la morte del 47enne deceduto nella notte tra l’11 e il 12 aprile 2026 in piazza Palma a Massa (Massa Carrara) dopo essere stato aggredito da un gruppo di giovani davanti al figlio minorenne. E’ quanto emergerebbe dall’autopsia, la cui relazione del medico legale è stata depositata ieri, 14 maggio. Secondo le prime informazioni non si indicherebbe una causa predominante del decesso, specificando tra le concause il pugno sferrato dal diciassettenne, la caduta del 47enne che avrebbe così sbattuto violentemente la testa contro l’asfalto, il calcio che uno dei tre arrestati avrebbe tirato alla vittima quando era a terra. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - L'esito dell'autopsia: Massa, aggredito e ucciso in piazza: morte di Giacomo Bongiorni causata da pugni, calci e caduta

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