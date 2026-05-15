Nella giornata di ieri, un uomo di 47 anni è stato aggredito in una piazza e successivamente è deceduto. La vittima è stata colpita con pugni e calci prima di cadere al suolo, dove ha riportato una grave emorragia. Le ferite e la caduta sarebbero state determinanti per il decesso, secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni. Le forze dell’ordine stanno indagando sui responsabili dell’aggressione e sulle circostanze che hanno portato al tragico epilogo.

Un insieme di concause avrebbe portato alla massiva emorragia che causò la morte del 47enne deceduto nella notte tra l’11 e il 12 aprile 2026 in piazza Palma a Massa (Massa Carrara) dopo essere stato aggredito da un gruppo di giovani davanti al figlio minorenne. E’ quanto emergerebbe dall’autopsia, la cui relazione del medico legale è stata depositata ieri, 14 maggio. Secondo le prime informazioni non si indicherebbe una causa predominante del decesso, specificando tra le concause il pugno sferrato dal diciassettenne, la caduta del 47enne che avrebbe così sbattuto violentemente la testa contro l’asfalto, il calcio che uno dei tre arrestati avrebbe tirato alla vittima quando era a terra. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Massa, aggredito e ucciso in piazza: morte di Giacomo Bongiorni causata da pugni, calci e caduta

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