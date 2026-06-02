Ricercato per violenza sessuale su minori viene arrestato all' aeroporto Catullo

Un uomo ricercato per violenza sessuale su minori è stato arrestato all'aeroporto Catullo. Era inserito nella lista dei latitanti dallo scorso aprile. L'arresto è stato effettuato dalla polizia di Stato, che lo ha catturato prima della partenza o all'arrivo. La sua fuga si è conclusa con questa operazione di polizia presso l'aeroporto.

Dallo scorso aprile era inserito nella lista dei ricercati e la sua latitanza si è conclusa all’Aeroporto Catullo, con l'arresto compiuto dalla polizia di Stato. Dalla verifica documentale effettuata al controllo passaporti, gli agenti dell’Ufficio di Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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VIOLENTAVA MODELLE MINORENNI CHE FOTOGRAFAVA: LATITANTE ARRESTATO IN ITALIA | 06/05/2026

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