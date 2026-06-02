Ricchezza record in Italia gli over 65 controllano il 32% del patrimonio totale
A fine 2025, il patrimonio netto delle famiglie italiane ha raggiunto i 12 mila miliardi di euro, secondo la Relazione annuale della Banca d’Italia. Gli over 65 possiedono il 32% di questa ricchezza totale. La crescita del patrimonio si conferma costante, con un incremento rispetto agli anni precedenti. La quota di ricchezza detenuta dagli anziani rappresenta circa un terzo del totale.
La ricchezza netta delle famiglie italiane continua a crescere e raggiunge nuovi livelli record. Secondo la Relazione annuale della Banca d’Italia, a fine 2025 il patrimonio netto delle famiglie ha toccato quota 12.326 miliardi di euro, pari a circa 8,5 volte il reddito disponibile complessivo. Un valore in aumento rispetto all’anno precedente, quando il rapporto si attestava a 8,3 volte. A sostenere questa crescita è soprattutto la componente finanziaria. Le attività finanziarie lorde delle famiglie italiane sono salite del 7,4%, arrivando a circa 6.500 miliardi di euro. Un risultato favorito principalmente dalla rivalutazione delle azioni e delle partecipazioni detenute nelle imprese italiane. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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