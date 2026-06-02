La ricchezza netta delle famiglie italiane continua a crescere e raggiunge nuovi livelli record. Secondo la Relazione annuale della Banca d’Italia, a fine 2025 il patrimonio netto delle famiglie ha toccato quota 12.326 miliardi di euro, pari a circa 8,5 volte il reddito disponibile complessivo. Un valore in aumento rispetto all’anno precedente, quando il rapporto si attestava a 8,3 volte. A sostenere questa crescita è soprattutto la componente finanziaria. Le attività finanziarie lorde delle famiglie italiane sono salite del 7,4%, arrivando a circa 6.500 miliardi di euro. Un risultato favorito principalmente dalla rivalutazione delle azioni e delle partecipazioni detenute nelle imprese italiane. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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© Quifinanza.it - Ricchezza record in Italia, gli over 65 controllano il 32% del patrimonio totale

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