Ricchezza record in Italia gli over 65 controllano il 32% del patrimonio totale

Da quifinanza.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A fine 2025, il patrimonio netto delle famiglie italiane ha raggiunto i 12 mila miliardi di euro, secondo la Relazione annuale della Banca d’Italia. Gli over 65 possiedono il 32% di questa ricchezza totale. La crescita del patrimonio si conferma costante, con un incremento rispetto agli anni precedenti. La quota di ricchezza detenuta dagli anziani rappresenta circa un terzo del totale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La ricchezza netta delle famiglie italiane continua a crescere e raggiunge nuovi livelli record. Secondo la Relazione annuale della Banca d’Italia, a fine 2025 il patrimonio netto delle famiglie ha toccato quota 12.326 miliardi di euro, pari a circa 8,5 volte il reddito disponibile complessivo. Un valore in aumento rispetto all’anno precedente, quando il rapporto si attestava a 8,3 volte. A sostenere questa crescita è soprattutto la componente finanziaria. Le attività finanziarie lorde delle famiglie italiane sono salite del 7,4%, arrivando a circa 6.500 miliardi di euro. Un risultato favorito principalmente dalla rivalutazione delle azioni e delle partecipazioni detenute nelle imprese italiane. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

ricchezza record in italia gli over 65 controllano il 32 del patrimonio totale
© Quifinanza.it - Ricchezza record in Italia, gli over 65 controllano il 32% del patrimonio totale
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Why Socialism Can't Create Wealth

Video Why Socialism Can't Create Wealth

Notizie e thread social correlati

Italia, ricchezza in crescita: il patrimonio si concentra sugli anzianiIn Italia, il patrimonio si concentra sempre più sugli anziani, mentre la capacità di risparmio dei giovani è diminuita del 17%.

Cdp, risultati record nel 2025: utile netto di 3,4 miliardi. Il patrimonio netto arriva a 32 miliardi, in crescita del 6 per centoNel corso del 2025, Cassa Depositi e Prestiti ha registrato risultati finanziari record, con un utile netto di 3,4 miliardi, in aumento del 3 per...

Temi più discussi: Bankitalia, cresce divario in ricchezza delle famiglie: raddoppia per quelle più anziane; Ecco come la ricchezza finanziaria degli italiani potrà rilanciare i redditi stagnanti; Meloni: Sosteniamo chi crea ricchezza e posti di lavoro, le opposizioni attaccano; Turchia, Erdogan sfida Milano e lancia il paradiso fiscale per super-ricchi e pensionati: 20 anni senza tasse ai nuovi residenti.

ricchezza record in italiaBankitalia, cresce divario in ricchezza delle famiglie: raddoppia per quelle più anzianeLeggi su Sky TG24 l'articolo Bankitalia, cresce divario in ricchezza delle famiglie: raddoppia per quelle più anziane ... tg24.sky.it

ricchezza record in italiaCresce la ricchezza degli italianiCi sono almeno due notizie positive per l'Italia e per il patrimonio prezioso da trasformare in un vantaggio evocato con chiarezza dal governatore Fabio Panetta. ilmessaggero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web